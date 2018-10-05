從IS性奴到諾獎得主 25歲穆拉德勇敢為族人發聲

2018-10-05 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今日稍早瑞典皇家科學院公布了新科諾貝爾和平獎得主，其中1位就是年僅25歲的納迪亞．穆拉德（Nadia Murad），她在21歲時曾經被「伊斯蘭國（IS）」俘虜，成為性奴隸，成功脫逃之後，她勇於為雅茲迪族人發聲，竭力促進世界的和平，與剛果的婦科醫師德尼．慕克維格（Denis Mukwege）共同獲獎。

綜合外電報導，納迪亞．穆拉德是庫德族的其中一支─雅茲迪族人，原本居住在鄰近敘利亞邊界的北伊拉克，但2014年恐怖組織「伊斯蘭國」卻攻入穆拉德自小居住的村落，殺害村落中的所有男性、俘虜孩童並訓練成戰士，並且綁走女性，強迫女性擔任IS的工人或是性奴隸，穆拉德的母親與6個兄弟，全都命喪於IS的殘暴之下。

當時21歲的穆拉德被IS抓去之後，被強迫與IS的士兵結婚、放棄原本的宗教信仰、打扮得像是穆斯林女性一樣，在穆拉德成功逃脫之前，她曾經被虐打、被以性奴隸反覆出售，還曾受到多名IS士兵輪姦。3個月，後穆拉德終於成功利用假證件，逃難數十公里，回到伊拉克找到其他同為雅茲迪族的同胞，後來在援助組織的幫忙下，去德國依親。

成功脫逃的穆拉德成為了雅茲迪族的人權活動者，她希望世界上不再有人口販運、強暴、戰爭，穆拉德花了相當多的時間奔走、為雅茲迪族人發聲，儘管每到1個新的場合演講、作證，穆拉德就得揭起1次瘡疤，重新述說過去痛苦的故事，但穆拉德仍不畏懼，更書寫了自傳「最後的女孩」（The Last Girl），希望自己能成為最後1位受到如此殘暴對待的女孩。

2016年9月，穆拉德被任命為聯合國人口販賣倖存者尊嚴親善大使，同年10月，她又獲得了由歐洲議會頒授的「沙卡洛夫獎」（Sakharov Prize）與「瓦茨拉夫·哈維爾人權獎」（Václav Havel Human Rights Prize）。

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