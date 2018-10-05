受虐婦女的救星 剛果「奇蹟醫生」獲頒諾貝爾和平獎

2018-10-05 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕今日稍早瑞典皇家科學院公布了本屆的諾貝爾和平獎得主，由剛果婦科醫師德尼．慕克維格（Denis Mukwege）、雅茲迪人權戰士納迪亞．穆拉德（Nadia Murad）2人獲獎。其中被譽為「奇蹟醫生」的慕克維格，不只醫術精良，更是剛果受虐女性的救星，數十年來拯救、陪伴了數萬名剛果受虐婦女。

綜合外電報導，出生於1955年3月1日，現年63歲的婦科醫師慕克維格已經不是第1次被提名為諾貝爾獎候選人。慕克維格在剛果擁有「奇蹟醫生」、「縫補女性的男人」（The man who mends women）、「布卡伏的天使」（the angel of Bukavu）等美稱，除了因為他高超的醫術，更因為他一生致力於修復遭受強暴、性侵的女性的傷痕。

慕克維格1999年時在剛果東方的小城布卡伏（Bukavu）成立了「潘希醫院」（Panzi hospital），專門治療遭受性暴力的婦女，與在戰火中受傷的兒童。在潘希醫院成立那年，慕克維格人生中第1次看到了相當嚴重的女性受虐傷痕。1名婦女的生殖器被插進了槍管，並且在裡面射出子彈，慕克維格描述這名女性的傷勢，「她的骨盆完全碎掉了，我一開始以為這個傷痕是1個瘋子做的，但在那1年，我還遇到了其他45起相同的病例」。

強暴與性虐待在剛果被當成1種戰爭的武器，慕克維格表示，從2016年起，這類的事件變得越來越多，在過去性虐待的加害者通常是武裝份子，但現在也有許多平民會虐待女性。而他創立的潘希醫院總共有450張床位，每年為超過3500名受虐婦女治療，除了治療外傷之外，潘希醫院也提供免費的諮詢與外貌重建手術的服務。

慕克維格會成為醫生，是受到了父親的啟發，一開始他在鄰近剛果的非洲國家蒲隆地（Burundi）習醫，完成學業後回到剛果的雷梅拉醫院（Lemera hospital）工作，之後又到法國的昂熱（Angers）進修婦科醫術。在今日獲得諾貝爾和平獎之前，慕克維格曾在2009年獲得「奧洛夫‧帕爾梅獎」（Olof Palme Prize）、2014年獲得由歐洲議會頒授的「沙卡洛夫獎」（Sakharov Prize）、2016年獲得「首爾和平獎」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆