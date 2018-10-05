戀童癖俄男與12歲女友殺人分屍 還「煮腦」吃下肚

2018-10-05 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯發生一起駭人聽聞的分屍案，一名21歲男子波波維奇（Alexander Popovich）日前慘遭一對情侶殺害，不只心臟及腹部器官被摘除，腦部還被煮來吃，事後兇嫌聲稱「能吃的部分都已經吞下肚了」。經警方調查，其中一名兇嫌竟是年僅12歲的少女。

綜合外媒報導，命案發生在距離聖彼得堡（Saint Petersburg）95公里的諾分卡村（Novinka），當時警方獲報一對男女正企圖放火燒民宅，趕抵現場後卻發現屋內都是血跡，隨後在棉被底下找到一具被肢解的屍體，其頭部和雙臂都被用斧頭砍下，心臟和腹部器官也被掏空，接著警方在瓦斯爐上看見一鍋「不像是在超市能買到的肉」，後來證實是死者的大腦。

報導指出，當下警員將疑似涉案的男女拘捕，經初步調查後得知男子為22歲，但少女卻年僅12歲，2人宣稱是情侶關係，而女方的父母先前才向當地警方通報失蹤。警方指出，少女曾在網路上貼文說她愛上一名網友，並表明「我不再需要其他人了」。

據了解，被警方稱作「戀童癖」（Paedo）的男性兇嫌將面臨多項指控，其中謀殺和肢解屍體最高刑期15年，與未成年兒童發生性行為最高刑期10年；少女則因未達俄羅斯的14歲法定刑事年齡，目前已交由聖彼得堡的未成年人犯罪中心（Center for Underage Criminals）看管。至於犯案動機仍在持續調查中。