挖童屍做木乃伊 史學家將獲准返家 受害者母親崩潰

莫斯溫盜走女童屍體製成木乃伊娃娃，被逮後被關到精神病院治療，最近醫師認為他的病情已獲得控制、不再危險，準備讓他回家休養。（圖擷取自Youtube）

2018-10-05 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名52歲的歷史學家莫斯溫（Anatoly Moskvin）偷挖墳墓、盜走女童屍體，並製成木乃伊娃娃，還幫木乃伊娃娃穿衣服、化妝，6年前被逮後，被判定精神狀況不穩，強制關到精神病院治療，最近醫師認為他的病情已獲得控制、不再危險，準備讓他回家休養。

綜合外媒報導，6年前莫斯溫盜取女童屍體做成木乃伊案件曝光，他偷挖150個墳墓，盜取至少29具死亡時年齡在3到11歲間的女童屍體，做成木乃伊娃娃，還精心裝扮，替木乃伊娃娃化妝，並穿上衣服、鞋子，每個木乃伊娃娃莫斯溫都有編號，記錄娃娃的生前經歷、製作過程。

莫斯溫被捕後承認罪行，5年前被診斷出罹患精神分裂症，被關進精神病院接受治療，日前醫師認定莫斯溫已不具危險性，可準備回家休養，莫斯溫的下一次庭審將在24日舉行，當天將會對他的精神狀況進行醫療檢測。

其中一名10歲的受害死者卡迪墨娃（Olga Chardymova）的媽媽納塔利婭（Natalia Chardymova），對於莫斯溫將獲自由一事大感震驚，氣憤表示至今她仍活在恐懼中，「我的家人和其他受害者家屬都不能睡得安穩」、「提到莫斯溫甚至連說話，聲音都不禁顫抖」。

納塔利婭認為莫斯溫再犯的機率很大，想到莫斯溫將有機會繼續重新做案，感到非常擔憂，「我堅持在醫療的監督下終生監禁」，並提醒，莫斯溫曾說過如果獲釋，他會「回到那些女孩身邊」，這麼危險的人物，不應該重獲自由。