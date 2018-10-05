不喜歡就「拉黑禁評」！ 新浪微博新功能遭批反社交

2018-10-05 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名社交網站新浪微博日前發布新規定，表示由於網路上人身攻擊的案件過多，決議將對此制定新規，從9月27日起，若用戶在發表評論時遭該貼文的博主「刪評並加入黑名單」，將會在全站內被「禁用評論」長達3天的時間。

綜合外媒報導，在網路世界中，民眾藉由躲在螢幕背後而肆意妄言，做出言語上的惡意攻擊或是騷擾對方，是現在社群媒體中難以解決及規範的一件事，新浪微博推出了此功能，以打擊網友評論時出現網霸凌和人身攻擊等情況，但不少網友不滿此做法，表示這種新規讓言論環境變畸形。

網友表示，這規定雖可刪除惡意評論，但反言之若博主自身有問題，這規定將幫助博主不受輿論壓力的約束；另有網友表示，微博「禁評」新規等同於將言論審查的責任分散到每位微博用戶手中，意味著中國進入言論「全民審查」時代。

新浪微博在公告中稱，刪除評論並加入黑名單中的做法全憑博主主觀意願決定，和博主有意見分歧時，建議理性討論，或發布新的微博貼文或轉發等方式表達自己的觀點；《大紀元》指出，微博平台先前已多次針對用戶評論做出限制管理，搜尋功能最近出現的內容也相當有限，這次的舉動更像是在鼓勵用戶們減少直接互動，從本質上來看是相當「反社交」的。