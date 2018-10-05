美副總統重批中國 中官媒跳腳：「檄文」式討伐演講

美國副總統彭斯（Mike Pence）4日在美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表長篇演說。（路透）

2018-10-05 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯（Mike Pence）4日在美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表長篇演說，對中國進行了全面抨擊，指控中國干預美國11月的期中選舉。中國官媒認為，彭斯發表的是「檄文」式討伐演講，美國自1972年以來從未有類似的言論。

彭斯在演講中表示，中國對美貿易不公平方式、中國的軍費「是亞洲其他國家的總和」、將南海島礁「軍事化」，到施壓台灣國際空間等，並指控中國干預美國期中選舉。彭斯還說，「我們不會被嚇倒，我們不會退縮」。

《環球時報》今天發表社論指出，彭斯的演講像是「檄文」式的演講，統整這幾年以來美國對中國的指責和抱怨，也將美國視中國為對手的戰略思維作了從未有過的全面勾勒。「檄文」是古代用於曉諭、征召、聲討、揭發罪行等的文書。

文中提到，美國更具敵意的對中國心態已經在愈來愈多地展現出來，中國如何回應，採取什麼樣的應對策略，才是最重要的。中國要防止中美關係緊張對國內政策造成負面牽動，不因中國外部環境的惡化而在國內事務中變得保守，這將是中國社會面臨的重大考驗。