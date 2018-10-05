華裔女子意外身亡遭質疑「騙綠卡」 家屬難赴美送行

2018-10-05 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名60歲的華裔女子邢燕玲在美國賓州蘭卡斯特打工，不慎遭車輛撞倒後送醫不治，該家屬希望能到美國送親人最後一程，並將骨灰帶回中國安葬，但從美國總統川普上任過後，緊縮移民政策，採取不信任的態度、無一絲通融，讓家屬赴美送行希望相當渺茫。

綜合外媒報導，邢燕玲的老家在中國河南開封，5年前為了賺錢，通過旅遊簽證赴美賓州按摩店打工，在2016年拿到綠卡身分，發生車禍後，由邢燕玲的室友通知按摩店老闆，家屬後才在通訊軟體上得知噩耗，邢燕玲的姪女許安娜表示，她已趕往法拉盛郵局，打開了和嬸嬸共用的郵箱，用嬸嬸遺留的護照、綠卡等證件幫她料理後事。

《紐約僑報》報導，自美國總統川普施行新的移民政策過後，特別是調查關於死者或者受害人的移民背景，若發現他們是通過旅遊簽證訪問美國，從而轉變身份、拿到綠卡的狀況，美國政府採取堅決不相信、質疑的態度，即便家屬表明送完行就帶骨灰返回該國，但移民官依然不理睬、不通融，要通過此類案件極為困難。

據了解，去年到今年間，華人申請緊急人道主義簽證尚沒有通過批准的案例；律師對此提醒民眾及隻身赴美打工的華人，切記要將一些重要文件鎖在信箱或者保險箱裡，建議多配一把鑰匙交給信任的人，如意外發生才有人可以幫忙處理。