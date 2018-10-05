美軍擬在台海附近軍演 中官媒抓狂：奉陪到底

美軍計畫11月於台海、南海進行大規模軍演。圖為美國海軍尼米茲級核動力航空母艦「卡爾文森號」，於2017年5月穿越西太平洋。（路透資料照）

2018-10-05 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體透露，美國海軍太平洋艦隊已草擬一項機密提案，計畫在11月某週，在南海和台灣海峽的中國領海附近進行一連串軍事操演。中國官媒怒嗆，中國近海不是美軍單邊表演的舞台，如果美國想這麼玩，中國唯有奉陪。

《美國有線電視新聞網》（CNN）3日引述美國國防官員報導，美軍太平洋艦隊已經制定了一項秘密提案，計畫在全球範圍內展示武力警告中國。該計畫建議美軍的艦船和飛機在南海和台灣海峽宣示航行自由，意味著美軍將靠近中國軍隊開展活動。

《環球時報》4日發表社論表示，中國社會正在心理上逐步適應美國對中國戰略調整，因此現在無論從美國傳出什麼樣的對中國施壓訊息，中國都不至於慌亂。美國也必須克制這類挑釁活動，否則中國的反制行動必將隨之升級，加強驅離美國軍艦和戰機。

文中提到，美國挑釁中國，將加速刺激中國構建戰略反制力必要性的覺醒，因為中國這方面的能力顯然還沒有被充分動員，一旦中國加強戰略核心力量，容易擴大讓美國真正感到不安。《環球時報》說，「華盛頓如果想這麼玩，中方唯有奉陪它，因為美國是逼到中國家門口來搞事。美國要摳國際法的字眼，我們也陪它摳，但僅憑常識就知道，它來者不善。」