俄鋼琴家待惡臭垃圾海彈琴6小時 籲反思環境汙染問題

俄羅斯音樂家安德列夫在垃圾推中彈奏「地球的呼吸」盼民眾反思環境汙染問題。（圖擷自「pavelandreevmusic」instagram ）

2018-10-05 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕美妙琴聲從垃圾山中傳出，看著畫面都覺得突兀，但一名音樂家就是要透過這種衝突的畫面，告訴大眾地球的大自然已經快被垃圾堆滿，盼反思被我們隨手一扔的東西有多少是可以「回收再利用」的？

綜合外媒報導，這名音樂家是來自俄羅斯的安德列夫（Pavel Andreev），他構思出要在垃圾推中彈奏「地球的呼吸」（Breath of the Planet）並拍攝音樂MV，利用群眾募資籌得7.5萬俄羅斯盧布（約3.5萬台幣）來完成此次計畫。

《SBS》報導，製作音樂MV計畫的當天，安德列夫與7名男子一同將三角鋼琴搬到聖彼得堡（St Petersburg）北部一個充滿撲鼻臭味的垃圾堆棄場中，花費6小時拍攝，背景以數以噸計的垃圾及飛舞的海鷗來呈現環境污染的景象，更演奏鋼琴自創曲「地球的呼吸」（Breath of the Planet）。

據了解，俄羅斯的垃圾問題相當嚴重，尤其莫斯科地區垃圾推棄場的惡臭引起當地人不斷抗議；安德列夫向媒體表示，這個想法是他先前在俄羅斯自然公園（Ruskeala）的浮動平台上演奏時乍現，希望能引起人們對世界污染的關注，反思被棄掉的物品可被回收利用，或轉化為再生能源。

Credit: @Павел Андреев