五角大廈：中國威脅美國防產業 風險與日俱增

2018-10-05 13:06

〔中央社〕以美國五角大廈為主的最新報告指出，針對美軍至關重要的軍品補給而言，中國代表著「重大且與日俱增的風險」。

這份報告探討事關國家安全的美國核心產業，針對這些產業存在的弱點，尋求補強方法。

將近150頁的報告書預計明天正式發表，路透社提前掌握內容指出，報告總結了可能影響美軍重要軍品與零組件供應的將近300個安全漏洞。

這份報告提出一系列壯大美國產業的建議，包括擴大對關鍵產業的直接投資。

這份報告重點強調了中國的角色。它單獨點出，中國主導全球稀土礦產供應，而稀土礦產對美國的軍事應用至關重要。報告並指出，中國向全球供應特定種類電子產品的樣貌，此外還包括美國軍用品當中使用的化學原料。

報告指出：「這篇報告的重要發現是，對美國國家安全具有戰略及關鍵意義的軍品補給材料和技術而言，中國代表著重大且與日俱增的風險。」

《路透》報導指出，美中兩國關係劍拔弩張，包括這世界兩大經濟體之間的貿易戰、網路間諜所造成的對立、台灣問題以及美軍近日在南海的自由航行，險些與中國軍艦發生碰撞。

美國副總統彭斯（Mike Pence）今天指控，中國意圖在美國11月6日期中選舉之前打擊總統川普，指稱北京正在干預美國民主。

彭斯的發言呼應了川普上個月在聯合國的演說。川普當時表示：「中國意圖干預我們即將到來的2018年選舉。」