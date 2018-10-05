美準大法官性侵案查無證據 數千民眾抗議302人被捕

上千民眾上街抗議美國準大法官卡瓦諾，要求他下台。（路透）

2018-10-05 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國準大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）身陷性侵疑雲，眼見大法官任命即將拍板定案，上千名民眾昨（4日）走上華府街頭抗議，要求卡瓦諾下台，最後302人遭警方逮捕。美國知名喜劇演員艾咪舒默（Amy Schumer）與辣模艾蜜莉・瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）昨也現身力挺。

綜合外媒報導，美國參議院5日將對卡瓦諾提名案進行程序性任命投票，白宮則表示「對卡瓦諾提名案的通過充滿信心」。白宮聲明雖未闡述報告細節，但據知情人士透露，白宮在評估FBI的調查報告後，發現沒有證據支持對卡瓦諾的指控。

消息一出引發軒然大波，上千位民眾4日走上華府街頭抗議，隊伍從卡瓦諾目前任職的聯邦高等法院出發，這群示威者大部分是女性，演員艾咪舒默與辣模艾蜜莉・瑞特考斯基也現身力挺。

抗議民眾齊聚在國會山莊前，高喊「拒絕卡瓦諾」、「卡瓦諾下台」的口號，一些情緒較激動的示威者甚至闖進參議院抗議，當局出動多名警力將抗議民眾與參議員隔開，最後逮捕了302名示威者。

有分析認為，共和黨限時FBI一週結束調查、急於任命案投票的策略，對期中選舉保住參院多數黨地位有所助益。卡瓦諾任命若過關，可望凝聚共和黨氣勢，若他的任命未過，則能將矛頭指向民主黨，更能團結基本盤。