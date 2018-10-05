新疆穆斯林被大量轉移 外媒：再教育營人去樓空

在中國當局大批轉移新疆穆斯林的同時，再教育營傳出「人去樓空」的狀況，圖為在新疆巡邏的中國警察。（法新社）

2018-10-05 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆廣設「再教育營」，大量關押維吾爾族人，日前傳出當局透過火車將30萬維族人秘密運出新疆，引發各國輿論譁然，有外媒披露，有的再教育營現已人去樓空，而中國政府更將部分再教育營的外觀改建為學校、工廠等設施，企圖藉此擺脫國際目光。

美國《自由亞洲電台》引述哈薩克民間組織「阿塔珠爾特志願青年」（Atajurt）對新疆教育營的最新說法，指當局過去將當地的學校、醫院、工廠及學習中心，大量改造成關押維族人民的再教育營，但由於近期此議題屢掀波瀾，為應對國際壓力，當局現在又把這些設施快速地改回原建築。

報導指出，在中國政府將維族人民大量運出新疆後，目前境內許多再教育營已出現「人去樓空」的情景，一名匿名穆斯林受訪時表示，「有的（再教育營）關閉了，人都被內地來的人拉走了，（再教育營）空了以後就關閉，不空的改成工廠」，他接著更透露，「被轉移到其他省分的人都不會再回來（新疆）了」。

當地另一名哈薩克族穆斯林則表示，過去這幾天有約300名穆斯林被從再教育營釋放，其中大部分是哈薩克族，理由是在營地內表現良好，學會了漢語、會背誦「非法宗教的26種表現」，還會唱《社會主義好》等讚頌中共的歌曲。