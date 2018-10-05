「日本廚房」築地市場明關閉 83年走入歷史

築地市場被譽為日本廚房。（法新社）

2018-10-05 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕83年歷史、日銷售額達1400萬美元（約4.3億台幣），有「日本廚房」之美譽的築地場內巿場將於明天關閉，並在10月11日於豐洲市場開幕。對此正反意見不一，支持者認為原有場址設備老化，不支持者則批新地點較為偏遠，但對於許多人而言，懷舊的情感恐怕最難割捨。

本報報導，明天築地市場內將進行最後一次的鮪魚拍賣，之後舊址便吹起熄燈號，待11日遷往距離2.3公里的豐洲市場，豐洲市場是築地的1.7倍大，場內加強冷凍冷藏及真空包裝等加工設施，鮮度與衛生管理大幅提升。

綜合外媒報導，有魚販對搬遷一事感到不滿，原因在於新址豐洲市場曾是東京燃氣舊廠，曾被驗出地下水與土壤遭到汙染。其次，舊築地市場與銀座較近，跟著名餐廳之間保持了緊密的關係。賣魚資歷30年的Masatake Ayabe說，未來在與客戶培養關係、交付貨品方面，都尚有不確定性。

報導指出，最傷感的，恐怕是記憶中的舊東京逐漸消失，米其林2星主廚Lionel Beccat便說，築地市場的故事，其實就是人與人之間的關係，他來自法國馬賽，但到了築地市場，他發現是頂級廚師需要尊重魚販的專業，「與當地商人需要幾年時間才能建立信賴關係」。他感嘆，築地市場的衛生管理不足，但逛築地市場讓他上癮。