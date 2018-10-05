范冰冰被加踹一腳 香港新公司業務被日本美容公司砍掉

范冰冰逃稅案終於出爐，事業重挫。（翻攝自微博）

2018-10-05 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕著名影星范冰冰被查稅風波不斷，被中國官方巨額罰款40億台幣，經紀人牟恩廣被指控故意銷毀憑證仍被扣查中，據報導，2人在香港合資「明福國際投資」公司，再以這家公司跟日本一家正籌備的上市美容公司簽約，代銷這日本家的股權銷售及代言，但她陷入查稅，代銷股權部分即被取消，但代言仍在。

《明報》報導，「明福國際投資有限公司」（Maxfield International Investments Limited，下稱「明福」）今年3月在香港成立，股本100萬港元（約台幣370萬元），其中范冰冰擁8成（80萬股） 、牟恩廣2成（20萬股）兼明福的董事。但如今，這家公司的登記地址人去樓空，無人應門。

今年5月，明福就跟日本「株式會社MTG」（以下簡稱MTG）簽約，準備開發新產品及代言，MTG在日將IPO，且在6月發表新股及出售計劃書時，決定投部分股份指定給明福代售，總值約14億日圓（約3.64億台幣），但范冰冰遭查稅，這項合作案即被部分推翻，明福代銷部分即被取消，MTG發表修訂版的新股及出售計畫書，直接就寫明，不再把明福列為指定售股對象。但不影響范冰冰作為該公司產品「ReFa」的全球代言人身分。