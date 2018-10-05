彭斯控中國不懷好意影響選舉 想干預美國民主

2018-10-05 02:52

〔中央社〕美國副總統彭斯今天批評中國在安全以至貿易等領域都展現侵略態勢，他指控中國不懷好意想影響下個月的期中選舉，干預美國民主政治，並在南海採取魯莽的軍事行動。

美國總統川普上週在聯合國大會演說時率先對中國提出相關批評，彭斯（Mike Pence）延伸這個主題，指控中國在11月6日美國的重要國會期中選舉來臨前，「使出空前力量想要影響美國輿論」。川普和彭斯都未提出中國干預美國選舉的具體證據。

彭斯在華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表這項備受注目的重要政策演說時表示：「講白了，川普總統的領導發揮了作用，因此中國希望美國換個總統。」

他又說：「毫無疑問，中國正在干預美國的民主政治。」

彭斯發表這項措詞嚴厲的演說幾天後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就將前往中國訪問，他此行將聚焦推動北韓非核化的外交行動，而美國在這方面仍需要中國合作。

川普對北京的貿易政策頗多不滿，連連對中國祭出關稅措施，最近才又對價值2000億美元的中國商品加徵關稅，使得這兩個世界最大經濟體的關係大不如前。

彭斯表示，川普已經表明，「我們將對（中國）課徵更多關稅，有可能比這個數字加倍還更多，除非能夠達成公平和互惠的協議」。

他並批評中國實施報復性關稅時，鎖定對共和黨選情重要的各州為目標。

他也痛批中國在愛阿華州最大的「狄蒙紀錄報」（Des Moines Register）刊登多頁廣告，就中美貿易問題說三道四。愛阿華州是影響選情走向的搖擺州，曾長期擔任州長的布蘭斯塔德（Terry Branstad）已獲川普延攬出使中國。

儘管外國政府在美國報紙刊登這類付費廣告特刊是很平常的事，彭斯抱怨說，美國未能在中國的國營媒體刊登類似廣告。

彭斯也提起中國海軍艦艇近日在南海接近美國海軍驅逐艦「狄卡特號」（USS Decatur）一事。美國官員表示，當時狄卡特號被迫快速轉向以免碰撞，彭斯指控此事展現了中方的「敵對態度」。

他表示：「儘管面對這種魯莽的騷擾，美國海軍將持續在國際法允許及符合國家利益要求的各處飛行、航行及操演。我們不會被嚇倒，更不會退縮。」

彭斯也批評中國的人權狀況，對中國在愈來愈繁榮後未能推動改革表示失望。他並譴責中國鎮壓新疆地區的維吾爾少數民族。