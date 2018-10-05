中國干預無所不在 彭斯批施壓航空公司改台灣名

2018-10-05 00:38

〔中央社〕美國副總統彭斯今天列舉中國多項干預美國期中選舉的罪狀，指控中國試圖改變國際秩序，他也提起北京施壓美國航空公司更改台灣的名稱說，這正是北京以政治干預商業的例證。

美國總統川普上週於聯合國當著中國外交部長王毅的面指控，北京試圖干預影響美國的期中選舉，白宮隨即表示，美國確有證據，將由彭斯進一步闡述相關情況。他上午於華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）演說時，除再次細數中國的不公平貿易作為、竊取商業機密與駭客攻擊美國網路，並做上述表示。

彭斯指出，北京今年6月下旬發了「關於宣傳與審查的通知」文件，明白列出共產黨的策略，北京稱「要準確謹慎地出擊，分化美國國內不同團體」；關於北京對美國商業團體施壓，以遂行自身的政治利益，他提到了北京威脅美國的航空公司要更改對台灣描述的例證。

彭斯說，北京官方威脅那些將台灣描述為「不同地域實體」、或是在西藏政策上偏離中國政策的公司，達美航空就因為官網上沒有將台灣稱為「中國的一省」，北京迫使達美航空公開道歉，另外，北京還施壓萬豪酒店開除一名美籍員工，只因為這名員工聲援西藏。

他說，北京在全美國展開一系列分化美國的做法，在美國情報人員的分析看來，就連俄羅斯看了都會自嘆不如，相形見絀。

他指出，中國動員一切方法和宣傳管道，要改變美國人民對中國政策的看法，很清楚的，「中國干預美國的政治」，而正因為川普政府對中國的政策是有用的，「所以中國希望一個不一樣的美國總統」。彭斯說，北京不只試圖干預期中選舉，還有2020年的總統大選。

彭斯在演講中也提到北京對台灣的外交打壓，從去年開始已奪走台灣3個中美洲邦交國。

他說，中國共產黨這類行動已威脅台海穩定，美國對此表示譴責，雖然川普政府會繼續尊重美國的「一中政策」，誠如美中「三個公報」及「台灣關係法」所示，「但美國『始終相信』，台灣擁抱的民主制度，為所有中國人民展現一條更好的道路。」當彭斯說完上述關於台灣的談話時，現場響起掌聲。

彭斯警告，中國還試圖利用各種手段想要攻擊美國及美國的盟邦，但他告訴眾人，「他們（北京）會失敗」。

關於中國的人權與宗教自由問題，彭斯也列舉中國打壓地下教會，在新疆集中關押維吾爾族人士，進行思想改造，表達美國的關切及聲援。

關於貿易，彭斯則表示，華府希望北京能採取公平、自由且互惠的貿易政策，美國會持續要求北京這麼做，川普不會退縮。（編輯：林治平）