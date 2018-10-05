惡劣！強國男推倒78歲老婦 友人竟丟2元要她自己爬起來

中國山西省高齡78歲的老婦走在人行道上，被一名穿西裝男子一把用力推倒在地。（圖擷取自影片）

2018-10-05 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國山西省有個高齡78歲老婦走在人行道上，遭一名從餐館走出的穿西裝男子一把用力推倒在地，男子沒去扶持也沒道歉，反而是友人丟擲了2元人民幣（約台幣9元）給老婦，要她自行爬起。

綜合中媒報導，事件發生在9月27日下午1點46分，從山西臨汾的餐館外監視器畫面中能看見，這名老婦人行走在人行道上，有個穿西裝男子從餐館走出時，步伐踉蹌地猛力推倒老婦人，見她重摔在地卻未出手相扶，而是自顧自地檢視停在路邊的腳踏車，等待另外2名友人一起走出店外。

老婦人在被推倒後，勉強支撐起上半身，狀似在與西裝男理論，不料疑似被男子的友人誤認為乞丐，友人邊抽菸，邊從口袋摸出2元人民幣銅板丟在老婦面前，依舊未攙扶老婦起身，隨後一行人就一起往監視器方向離去，留下老婦獨坐人行道上。

老婦家人聞訊後趕抵現場將她送醫，醫師診治發現她右股骨骨折，有必要進行手術。家屬報案後，警方調閱監視器畫面，循線傳喚涉案男子說明，男子聲稱當時不勝酒力，才會誤傷老婦，已有到院探望並親口道歉，但此案正由警方深入調查案情。

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