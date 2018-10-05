瘋狂性愛夜店傳致命「腦膜炎菌」 官方公開籲消費者就醫

德國一名男子，去了柏林一間以接受各種瘋狂的公開性行為聞名的夜店「KitKatClub」之後，出現嚴重的細菌性腦膜炎症狀。圖為夜店活動示意圖，非當天情形。（圖擷取自KitKatClub官網）

2018-10-05 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕德國有名男子去了柏林一間以接受各種瘋狂的公開性行為聞名的夜店「KitKatClub」之後，出現嚴重的細菌性腦膜炎症狀。他無法明確指出當天曾與誰有過性接觸，當局衛生部門只好特地發布新聞稿，呼籲9月29日曾光顧過「KitKatClub」的客人，應至醫院檢查是否感染了腦膜炎雙球菌。

綜合外電報導，上月29日，KitKatClub辦了一場「戀物癖」活動，邀請參與者需依規定穿著及帶一份符合主題的道具入場。KitKatClub強調野性與粗俗的公開性愛，歡迎客人在店裡各處做愛。就在活動結束後，一名男子出現嚴重的腦膜炎症狀，緊急送醫，懷疑是被感染了腦膜炎雙球菌。

當地腦膜炎雙球菌分為A、C、Y和W135型，可以透過空氣中的飛沫或接吻傳染，是兒童及年輕人罹患細菌性腦膜炎的主要原因。一般症狀有劇烈頭痛、高燒、畏寒、頭暈、頸部僵硬以及極度無力。最嚴重者在感染後數小時，就可能達到致命性感染。因此當局特別發布新聞稿要求，當天曾經到過該夜店的人們，應該至醫院進行檢查，若確定受到傳染，須盡速施打抗生素治療。

這是該夜店首度傳出有致命性病菌傳染事件，KitKatClub表示，目前店內員工並無出現腦膜炎症狀，不過也都至醫院施打了抗生素以防萬一。