女性較長壽秘密曝光！美研究發現原因出在...

加州大學舊金山分校研究指出，女性衰老速度較男性慢，可能是因為女性雌激素能夠保護人體細胞免受傷害。（法新社）

2018-10-05 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕加州大學舊金山分校科學家（UCSF）在北美更年期協會（NAMS）2018年會議中，闡述女性衰老速度可能較男性慢的原因，是因為女性的雌激素能夠保護人體細胞中DNA的「端粒」免受傷害。

綜合媒體報導，加州大學舊金山分校團隊發現，男性與女性的預期壽命與細胞內的遺傳因子有關，在人體的23對染色體當中，DNA末端用於穩定染色體完整性、控制分裂頻率的「端粒」長度，女性較男性長，較長的「端粒」罹患心血管疾病機率較低，而且壽命也較長。

研究作者愛波爾（Elissa Epel）博士指出，目前已有透過實驗證實「端粒上的酶（酵素）暴露在雌激素當中，它的活性就會增加」，因此女性端粒長度較男性長，但端粒長度亦可因外在因素縮短，「壓力、慢性病或兒童時期受到的心理創傷」，均會對它產生不良影響。

研究指出，隨著時間的推移，端粒會在每次的細胞複製後開始耗損，當它們變得太短而不能發揮作用時，細胞就會開始「故障」，目前需要更多研究找出更多影響端粒長度的因素，以及確定有哪些方法來保護端粒免受損傷。