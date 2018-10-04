中國非法走私猖獗！ 緬甸鐵腕燒毀市值4000萬象牙虎骨

緬甸當局在首都奈比多（Naypyitaw）一處政府用地集中燒毀了，277 支象牙、1544 只羚羊角、180 塊虎骨以及其他沒入品項，總重量超過 1.4 公噸。（歐新社）

2018-10-04 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來祭出象牙交易禁令，但緬甸與中國邊界城鎮勐拉（Mong La）的非法交易量仍舊「大幅成長」，禁令幾乎沒有作用。緬甸當局今天一口氣銷毀數以千計象牙、穿山甲鱗片和其他動物部位，儼然展現了打擊非法走私野生生物的決心。

綜合外媒報導，緬甸當局在首都奈比多（Naypyitaw）集中燒毀了277支象牙、1544只羚羊角、180塊虎骨以及其他沒入品項，總重量超過1.4公噸。據了解，這批非法走私野生動物部位市價高達130萬美元（約新台幣4000萬元）。

緬甸位於全球非法野生生物交易的心臟地帶，大部分走私品銷往中國。據保育團體「拯救大象」（Save the Elephants）本週提出的報告顯示，過去3年來，勐拉販售的新象牙產品增加了63％，顯見中國推行的象牙交易禁令形同虛設。

緬甸自然資源與環境保護部部長翁溫（Ohn Win）說，「為了我們的後代子孫，持續保護我們國家的自然資源至關重要，包括土地、水、森林、山脈和野生生物。」