「鈔」美！他跋山涉水 找到千元日鈔富士山取景地點

1名歐美人士跋山涉水5公里，走到鈔票中繪製富士山風景的地點。（圖擷取自9AGA論壇）

2018-10-04 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕日幣1000元鈔票（約台幣270元）上印有著名日本富士山風景，有歐美人士跋山涉水步行5公里，只為了找到鈔票上繪製富士山風景的地點，當他將鈔票折起，與眼前實景對齊拍攝拼貼照，神還原千元日鈔風景畫，令網友讚嘆。

這名來自歐美的網友6月17日在外國論壇「9GAG」貼出1張照片，當中能見他將1000元日鈔橫折至剩下四分之一大小，讓鈔票上的富士山圖樣剩下一半，接著拿著鈔票與眼前的富士山拼接對齊，完美還原鈔票上的風景畫，他在文中提到「讓我的夥伴徒步5公里就為了千元鈔票！」。

經查證，千元日鈔上印製的富士山風景畫，取景自富士五湖之一的本栖湖，可由湖畔的展望台朝富士山方向望去，即為千元日鈔上印製的圖樣，其餘4個湖泊分別為河口湖、山中湖、西湖、精進湖，這些湖泊均為富士山過去火山噴發時所形成的堰塞湖，均屬富士箱根伊豆國家公園。

許多台灣網友看完照片後，對此均感到神奇，相繼留言指出「好棒的拍法」、「防手抖點滿了」、「這照片好美」、「太才了」，也有外國網友表示，「5公里真的是一輩子的旅行」、「剛走10公里去學校」、「值得！！非常漂亮的圖片:）」、「我也想去那裡」。

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外國論壇「9GAG」貼文