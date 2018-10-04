扯！開高速公路狂玩手機25分鐘 強國巴士司機只被罰900元

中國湖北驚傳一名巴士司機，邊行駛高速公路邊「滑手機」，罔顧乘客生命安全。（圖翻攝自梨視頻）

2018-10-04 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北一名巴士司機日前被投訴，行駛開高速公路時竟狂「滑手機」，100分鐘的車程裡，就拿了21次手機、玩了25分鐘，當時全車載滿高中生，網友紛紛大罵，「這比酒駕還恐怖！」

綜合中媒報導，湖北恩施市一輛巴士的司機，30日載著十一國慶放假的高中生回家過節，竟在高速公路上邊滑手機邊開車，在共計1小時40分鐘的車程裡，司機前前後後拿起21次手機、玩了25分鐘，根本有四分之一的車程都專注在手機上，而且根據車上的監視器畫面，司機還曾二度因為操作手機，雙手直接離開方向盤，甚至在進入光線較暗的隧道也依然故我，罔顧乘客生命安全。

警方說，這名駕駛已明顯危害公共安全，將罰款200元人民幣（約新台幣900元）和記2分行政處罰，許多中國網友紛紛痛批，「只罰200元太輕了」、「這比酒駕還恐怖」、「天啊這是高速公路欸！」、「車上還都是小朋友…」、「拜託自己不要命，不要拿別人的命開玩笑」。

事實上，依據中國違法道路交通安全行為的累積計分制度，駕駛如果在1年內違規記分達到12分，駕照將會被扣留。

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