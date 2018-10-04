墨西哥「私法正義」？至少10男屁股被打腫 脫光綁柱示眾

2018-10-04 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕尾大不掉且富可敵國的販毒組織，一直是墨西哥政府頭痛的問題，最近墨西哥以漂亮海灘、豐富的水上活動與熱鬧夜生活著稱的著名景點巴亞爾塔港（Puerto Vallarta），出現令人匪夷所思的暴力私刑事件，許多當地人突然遭不知名人士綁架毆打，被害人遭脫個精光，露出紅腫屁股綁在柱子或樹上示眾，頭上還被剃出「R」字樣。

綜合媒體報導，這些受害男子年齡落在18至47歲之間，截至今日（10月4日），當地警方已經發現10起類似的暴力事件，受害者都全身赤裸、露出紅腫屁股被綁在樹上，頭上有「R」的字樣。

當地媒體推測，這些人頭上的「R」字，可能是西班牙語的「鼠輩」或是「小偷」之意；不過弔詭的是，雖然受害人數高達10人，但沒有一個人願意向警方透露施暴者是誰，甚至聲稱自己什麼都不記得，只有一個人向警方說，自己是莫名其妙被人從自家綁走，被拖出去毆打。

當局持續調查這些謎樣的暴力事件，警方懷疑是當地的販毒集團所為，而巴亞爾塔港位在的哈利斯科州（Jalisco）盤踞的販毒集團是「新生代哈利斯科州（Jalisco New Generation Cartel）」；這些販毒集團有時會在自己的地盤進行「私法正義」，以教訓宵小的行為來維持自身是當地「保護者」的形象，但警方也不排除這與幫派之間的火拚有關。