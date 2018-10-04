威士忌界的「聖杯」！1瓶天價3397萬成交

近日蘇格蘭拍賣會上銷售出一支蘇格蘭單一純麥威士忌「The Macallan Valerio Adami 1926」，以84萬8750英鎊（約新台幣3397萬元）天價成交。（美聯社）

2018-10-04 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕再創新高！昨（3）日在英國愛丁堡舉行的邦瀚斯（Bonhams）拍賣會拍出一支稀有的蘇格蘭單一純麥威士忌「The Macallan Valerio Adami 1926」，以84萬8750英鎊（約新台幣3397萬元）天價成交，打破世界紀錄。

據《BBC》報導，此款威士忌於1926年由蘇格蘭麥卡倫酒廠釀造，直到1986年才裝瓶，長時間的存放不僅讓它增添價值，也因為稀有，又有藝術家設計的酒瓶標籤（酒標），因此獲得威士忌界「聖杯」（holy grail）稱號。

此款獨特酒標為麥卡倫酒廠委託義大利普普藝術家阿達米（Valerio Adami）設計，以他為名的威士忌限量12瓶，目前不知道剩下多少瓶，引起酒商及收藏家的好奇。據悉，2011年日本311大地震曾毀壞1瓶，至少有1瓶已被喝完。

邦瀚斯拍賣行拍賣底價為70萬英鎊（約新台幣2800萬元），加上佣金等費用，以84萬8750英鎊（約新台幣3397萬元）天價售出，並創下全球最貴威士忌的紀錄，打破同款威士忌5月於香港81萬4081英鎊（約新台幣3259萬元）賣出的紀錄。

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