英國驚見男子被囚在簡陋倉庫奴役40年 當局逮捕79歲奴隸主

日前英國警方與監督機構在坎布里雅一處簡陋的木製倉庫，救出一位疑似被當奴隸對待的58歲男子，估計他遭奴役40多年。圖為遭奴役的男子囚居的小倉庫。（圖擷取自「僱主許可機構（GLAA）twitter」）

2018-10-04 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕日前英國警方在坎布里雅（Cumbria）一處簡陋的木製倉庫，救出一位疑似被當奴隸對待的58歲男子，估計已遭奴役40多年；警方還逮捕疑似「奴隸主」的79歲老翁，以奴役罪將他移送法辦。

綜合外媒報導，英國的非政府監督組織「僱主許可機構（GLAA）」表示，日前有人匿名通報，指出有個人已經被關在坎布里雅一處簡陋的木製倉庫長達40年，GLAA獲報後趕緊連絡警方，雙方在10月3日早上突襲搜查這個木製倉庫，果然在裡頭找到這名男子。

GLAA的高級調查人員馬丁‧普林姆（Martin Plimmer）表示，倉庫的環境非常簡陋，只有一處用幾條被子湊成的臨時床鋪跟一張椅子；現場因為沒有暖氣，所以很冷，當我們找到這位男子時，他就像隻兔子般窩在角落。

馬丁表示，「從來沒有遇過有人被奴役40年這麼長的時間」，據了解這名男子從16、17歲開始被迫無酬工作，但目前尚不清楚他是否曾經試圖逃跑；不過他的身心受到長期的摧殘，要讓他重新信任人們需要漫長的心理治療。

目前這名遭奴役的男子被救出後，已經交由醫護人員進行心理評估；當局也逮捕一位涉嫌囚禁並奴役這位男子的79歲老翁，GLAA也將持續與英國「嚴重及有組織犯罪調查局」和警方合作，調查潛在的安全與健康疑慮。