挑戰國教？泰國百年佛寺敲鐘被嫌「太吵」

2018-10-04 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕泰國視佛教為國教，但近期曼谷1間300年歷史的「沃特薩依」佛寺（Wat Sai）被人投訴傳統的敲聲儀式「太吵」擾民，讓網友們紛紛力挺佛寺，投訴者則解釋「居住者大多是需要隱私」，但網友對此不買單，更有社運人士嗆：「對佛寺施壓等同於『侮辱佛教』」。

綜合泰媒報導，位於曼谷南部的沃特薩依佛寺每天凌晨4時敲鐘20分鐘，近期適逢大齋期間，敲鐘增為2次，另一次為晚上6時敲鐘，持續10分鐘，但維持百年傳統的敲鐘儀式，卻被附近居民投訴。

僧侶蘇配多（Phra Suthicharn Supatto）表示，靠近佛寺的居民沒有投訴或抱怨，但距離約800公尺的高級公寓有居民投訴「鐘聲擾民」，要求佛寺調整音量。佛寺接獲投訴後，已將敲鐘的木頭更換，降低其音量。

此事引起網路熱議，投訴居民解釋：「居住在高級公寓的人想要隱私，無法忍受噪音」，但卻引起許多網友直呼「太扯」，更有人質疑投訴者不懂在地文化，「如果覺得太吵可以拿噪音分貝器測量」；社運人士加亞（Srisuwan Janya）也說：「對佛寺施壓等同於侮辱佛教」，也可能違反當地刑法第206條，最高可面臨7年監禁。

佛教學者塔威薩克（Suraphot Thaweesak）則臉書發文緩頰，「這個問題沒有誰對誰錯，只是雙方需要多多溝通，包容現代社會的差異性」。