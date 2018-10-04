美副總統將演說轟中國：利用一帶一路進行「債務外交」

美國副總統彭斯痛批中國一帶一路政策，利用龐大貸款的「債務外交」（debt diplomacy），來擴大全球影響力。（美聯社）

2018-10-04 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯（Mike Pence）預計當地時間週四上午11點（台灣時間今晚11點），於華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表談話，內容將涉及台海、南海、一帶一路等議題，關於一帶一路部分，彭斯痛批，中國用「債務外交」（debt diplomacy），來擴大其在全球影響力。

據《路透》報導，美國副總統彭斯將於台灣時間今晚11點發表重大演說，《路透》取得該演說稿摘錄，彭斯將談及涉及台海、南海、一帶一路等議題，關於一帶一路部分，彭斯以「債務外交」來形容中國一帶一路。

彭斯指出：「今天中國向亞洲、非洲、歐洲，甚至是拉丁美洲提供了數千億美元的基礎建設貸款；然而，這貸款款項極不透明，且絕大多數收益都會流向北京。」

彭斯更痛批中國金援50億美元貸款給委內瑞拉，讓「腐敗且無能的馬杜洛（Nicolas Maduro，委國總統）政權」續命；彭斯還爆料，中國已啟動滲透、宣傳和前線組織來影響美國對中政策的觀點，有資深情報員稱，「中國的所作所為，讓俄羅斯人曾做過的事與之相形見絀」。

而在如火如荼的美中貿易戰部分，彭斯指責中國妄想透過其市場的誘惑，來迫使美國商界領袖出面反對國家政策，他透露：「有一家大型美商遭中國威脅，如果不反對美政府政策，就拒絕頒發其在華營業許可。」不過演講稿中並未透露是哪間美商。

《路透》認為，彭斯今晚的重大演說，恐更進一步激化中美的緊張局勢。

相關連結請見：

美艦在南海遭中艦進逼險撞 美副總統彭斯：嚇不倒美國

對中重大演說將提台灣 美副總統：持續「尊重」一中政策

拉攏拉美友邦與台灣斷交 美副總統譴責：中國破壞台海穩定