搜救落水失蹤少年未果 馬來西亞6消防員竟集體溺斃

2018-10-04 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞雪蘭莪（音同鵝）州（Selangor）17歲少年莫哈末依漢昨（3）日不慎落水失蹤，沒想到6名著正規潛水裝前往下水搜救的消防員竟意外捲入漩渦而溺斃。

馬國《星洲日報》報導，少年落水處是廢棄礦坑形成的湖，昨晚9時15分，這6名消防員獲報趕抵要救人，沒想到當天下了大雨，造成湖水中出現漩渦，當這6名消防員下水約5分鐘，突然一股激流湧來，他們身上的安全索糾纏成一團，讓他們無法自由行動，身上的潛水器材也在混亂中沉落水底，導致集體溺斃。

報導指出，當下岸邊執勤的其他消防員猛拉繩索試圖搶救，但由於水流過強而失敗，最後歷時30分鐘，才將這6人成功拉上岸，但都已失去意識，儘管再歷經約半小時人工呼吸、又送往當地沙登醫院搶救，仍回天乏術。

馬國消防局總監韓丹到院後慰問家屬時說，這是馬國今年首宗消防人員在搜救行動中集體殉職，當局將展開調查，並進行內部檢討。他也指出，當時6名死者是在該湖的防洪閘門附近執行搜救任務，但稍早下的大雨導致大量水流入湖中而出現激流，甚至也產生漩渦。

而少年父親聽聞消息後自責表示，早已告知兒子不要前往該湖釣魚，沒想到竟然忽視勸告，造成6名消防人員殉職。

據指出，這6名殉職消防員的遺體今早已送到該州首府的一間消防局，上午8時45分舉辦禱告送別儀式，當時現場包括消防員、官員及罹難者家屬共約500人參加；而落水的少年莫哈末依漢直到今日中午依舊下落不明。

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消防員搜救陷入激流畫面