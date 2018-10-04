美艦在南海遭中艦進逼險撞 美副總統彭斯：嚇不倒美國

彭斯的演講稿中痛批中艦魯莽，強調美國決不會被嚇倒，也決不退縮，未來仍將持續執行「航行自由」。（歐新社）

2018-10-04 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯（Mike Pence）預計當地時間週四上午11點（台灣時間今晚11點），於華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表談話，預計彭斯將談及日前，美艦「迪凱特號」（USS Decatur）在南海與中國軍艦衝突一事，彭斯稱：「美國不會被嚇倒。」

據《路透》報導，美國副總統彭斯將於台灣時間今晚11點發表重大演說，《路透》取得該演說稿摘錄，彭斯將談及近日美中軍艦在南海衝突一事，彭斯指出，飛彈驅逐艦「迪凱特號」在南海執行「航行自由」任務時，遭到中國解放軍驅逐艦進逼，雙方相距僅45碼（約41公尺），為避免發生碰撞事故，迪凱特號被迫採取技術性閃避，拉開彼此距離。

彭斯的演講稿中痛批：「儘管（中國軍艦）出現如此不顧後果的擾亂行徑，但美國海軍仍會繼續在國際法允許及符合美國國家利益的地方開展航行、飛行以及作業」，彭斯強調「我們決不會被嚇倒，我們也決不退縮。 」

彭斯也將提到，中國說服台灣在拉丁美洲的三個友邦與其斷交，改與其建交，此舉威脅了台海穩定，彭斯指出，台灣的民主，是展現給中國人一條更美好的道路。

《路透》認為，彭斯今晚的重大演說，恐更進一步激化中美的緊張局勢。

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