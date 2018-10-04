近年矚目美中軍事對峙大事紀

2018-10-04 17:18

〔中央社〕美軍驅逐艦「狄卡特號」近日在南海執行「航行自由」任務遭中方驅逐艦攔截，兩艦距離最近時僅約41公尺。以下是美中自2001年南海軍機擦撞事件以來，一些較受矚目的軍事對峙。

--2001年4月1日，美軍1架EP-3偵察機在海南島附近海域被2架中國軍機監視，EP-3與其中1架中國殲8戰機擦撞，殲8戰機墜毀，美軍EP-3迫降海南陵水機場。

--2006年10月26日，「華盛頓時報」披露，中國一艘宋級潛艇跟蹤美軍小鷹號航艦，並在魚雷及導彈射程範圍內浮出水面，才被美軍偵察機發現。

--2007年11月22日，美國小鷹號航艦原定11月21日停泊香港歡度感恩節，但被中國拒絕。小鷹號在返回日本途中於23日和24日駛過台灣海峽。

--2009年3月8日，美國海軍觀測船「無瑕號（Impeccable）」在南海執行任務時，遭5艘中國艦船的騷擾，迫使無瑕號採取緊急行動以避免碰撞。

--2013年12月5日，美國海軍巡洋艦考本斯號（USS Cowpens）在南海航行時，被一艘中國兩棲登陸艦迎頭逼停，兩船相距不到500公尺，考本斯艦緊急避讓才免於相撞。美方指中國海軍缺乏國際航海經驗，中方則稱美艦侵入中國航空母艦範圍，惡人先告狀。

--2014年8月19日，美國海軍一架P-8巡邏機在海南島東方約200公里處遭中國戰機危險性攔截，共軍戰機翼端距離P-8只有約6.1公尺，並在近距離內表演翻滾、快速通過海神機鼻，還以90度直角爬升露出機腹，意圖秀戰機武器。

--2016年5月10日，美國海軍驅逐艦「勞倫斯」號（USS William P. Lawrence）駛入中國所控制的永暑礁12海里內。中國大動作派出2架殲11戰機、1架運8偵察機緊急升空，另派3艘軍艦對美艦警告驅離。

--2016年5月17日，一架隸屬美國海軍的EP-3偵察機在南海遭中國2架殲11戰機攔截。美方指出，共軍戰機當時抵近飛行，距離美軍偵察機僅約50英呎（約15公尺）。

--2016年6月7日，美國軍方表示，美軍RC-135偵察機在東海飛行時，遭2架中國殲10戰機攔截，其中一架殲10當時「高速」接近，美軍偵察機人員認為「不安全」。

--2016年12月17日，美國國防部表示，1具在南海執行水文蒐集的水下無人探測器遭中國奪走。

--2017年2月8日，美國海軍1架P-3C反潛機與中國1架空警-200預警機在南海接近。美方認為事件並非出自故意，但屬「不安全互動」。

--2017年5月17日，美國空軍指出，中國2架蘇愷30戰機在東海國際空域對執行例行任務的美軍WC-135核偵察機進行「不專業」攔截，雙方一度僅相距45公尺。

--2018年9月30日，美軍驅逐艦「狄卡特號」在南海執行「航行自由」任務遭中方「蘭州號」驅逐艦攔截，兩艦幾乎碰撞，距離最接近時僅約41公尺。這是美軍執行南海任務以來最驚險的一次，也是中方最大膽回應的一次。