挑戰中國一帶一路？ 白宮：川普將簽「建設法」

美國國會參議院在3日通過「2018年善用投資促進發展法」，該法案將挑戰到中國的「一帶一路」。白宮表示，川普（右）將會簽署。（美聯社）

2018-10-04 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會參議院在3日通過了「2018年善用投資促進發展法」，該法案將把兩個政府機構合併成一個新單位「美國國際開發金融公司」（USIDFC），將挑戰到中國的「一帶一路」。白宮表示，美國總統川普將簽署，使之成為法律。

綜合報導指出，美國參議院3日以93比6的票數通過為期5年的「2018年善用投資促進發展法」（簡稱為「建設法」），由於美國眾議院之前已先行通過本案，接下來將送交川普簽署。據《美國之音》報導，白宮已表示，川普會簽署善用投資促進發展法，使之成為法律。

本案會將海外私人投資公司及美國國際發展署兩個部門合併，成立一個規模更大的新單位「美國國際開發金融公司」，並提供600億美元的資金，幫助全球貧困地區發展經濟。國會眾議院一個星期前通過了同樣版本的法案，當時本法案發起人、眾議院外交事務委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）就表示，本法案是美國政府抗衡中國一帶一路的直接回應。

在美國參議院通過本法案後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也透過聲明表示很歡迎通過此法案，這將強化美國政府用於發展的金融能力，並為政府引導的投資項目提供更好的選項，有助推進外交政策。