應對未來戰爭 美國積極研發高超音速武器

美國國防部副部長沙納漢（Patrick Shanahan）表示，美國正在積極研發高超音速武器。（擷自洛克希德馬丁公司官網）

2018-10-04 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕為應對未來中俄發展高超音速武器的威脅，美國國防部副部長沙納漢（Patrick Shanahan）近日對記者表示，美國正在積極研發高超音速武器，並將早於預期進行發射。

根據CNBC報導，基於對中俄發展高超音速武器的擔憂，負責有關美國未來戰爭計劃的美國國防部副部長沙納漢表示：「我們計劃早點發射，且要多發射，這要早於大家的預期」。美國研發高超音速武器的計劃，將被列入申請未來國防預算的清單，沙納漢強調，「我們正在做的部分工作，是確定我們需要多少、如何使其更加模組化、以及如何在伴隨而來的工業基礎上站得住腳。」

高超音速武器是以5馬赫或更高的速度飛行的飛彈，速度至少為音速5倍，這意味著高超音速武器飛行秒速高達一英里（約1.6公里）。今年3月，俄羅斯總統普丁在在國情咨文中，以影片和電腦模擬畫面介紹新武器，包括核動力巡弋飛彈、高超音速武器及新型洲際彈道飛彈等。此外，中國也在8月聲稱成功測試首架高超音速飛機，這是美國尚未完成的一項壯舉。

今年9月初，美國國防部負責國防研究與工程的副部長格里芬（Michael Griffin）曾表示，美國國防部需要至少200億美元來研發類似於中國正在開發的高超音速武器。