因應台海問題 美前副國務卿：美日應成立聯合部隊！

美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）。（路透）

2018-10-04 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國在台海、南海以及東海的威脅日增，在美國前總統小布希時期，擔任副國務卿的阿米塔吉（Richard Armitage）最近與團隊發表一份報告，建議日本自衛隊和美軍應該組成「美日聯合統一任務部隊」應對。

根據日本《共同社》報導，阿米塔吉和研究團隊昨天發表報告，認為川普的「美國優先」主義，對美國的同盟國帶來嚴重威脅，並稱川普政府上任後，損害了自由主義和自由貿易的價值，美國和同盟國之間已開始產生裂痕。

報告呼籲，基於中國和北韓的威脅仍在增加，應強化同盟國之間的合作，包括美日擴大基地的聯合運用、設立聯合統一任務部隊、在自衛隊設統一司令部、制定聯合作戰計畫等。

另外針對中國的「一帶一路」計畫在印度太平洋地區增加影響力，報告呼籲美日應設立一個「具有魅力的替代方案」，設立基礎建設基金以和中國抗衡。

阿米塔吉為「知日派」的美前高官，過去對台灣立場也一向友善，他表示將敦促國務卿龐皮歐訪中時，與中國官員討論台灣議題，日前也曾呼籲美方擴大與台灣交流互動，以支持自由開放的印太區域價值觀。