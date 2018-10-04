史無前例！美進行「總統警報」測試 逾2億人手機齊鳴

警報內文為：「這是全國無線緊急警報系統測試，無須採取任何行動」。（法新社）

2018-10-04 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕從美東時間週三（3日）下午2時18分開始的半小時內，幾乎所有美國國民都在手機上收到名為「總統警報」的緊急通知，但這並非川普本人親自發送，而是美國政府一項警報系統的最新測試，外媒表示，這次警報測試的範圍與程度是「史無前例的」（unprecedented）。

綜合外媒報導，這次的警報系統名為「總統警報」（Presidential Alert），內文則寫道「這是全國無線緊急警報系統測試，無須採取任何行動」。據悉，這次測試用戶史無前例地高達2億2500萬人，收到訊息的手機會劇烈震動，伴隨刺耳的警示聲響，同時也會被迫暫緩執行一切原運行中的APP或服務。

負責發送警訊的美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）事前已預告這次警報測試，指美國手機用戶將受限制而無法退出此警報系統，這項測試原訂於上月20日進行，但由於政府當時正忙於應對颶風「佛羅倫斯」，且擔心此一時間點對於風災災民過於敏感，遂順延至本週三進行。

這項警報系統是在美國前總統歐巴馬時期簽署進行，由FEMA負責建構，讓美國總統在面臨諸如天災和恐怖事件等公安議題或有關狀況時，得以立即向全國手機用戶發送警訊，進行資訊傳達或向國民喊話。