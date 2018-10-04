被控洗錢等17項罪行 大馬前首相納吉夫人全盤否認

馬來西亞前首相納吉夫人羅斯瑪（Rosmah Mansor）今日出庭。全盤否認洗錢等17項罪名指控。（路透）

2018-10-04 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞前首相納吉夫人羅斯瑪（Rosmah Mansor）今天上午在吉隆坡法庭接受訊問，她被指控涉嫌高達709萬7750令吉（約新台幣5275萬元）的洗錢、逃稅等17項罪名，成為馬來西亞史上首位被指控的前首相夫人，但她全盤否認。

馬來西亞前首相夫人羅斯瑪（Rosmah Mansor）昨天被馬來西亞反貪污委員會逮捕後，於今天上午9時在吉隆坡法庭接受訊問，納吉也陪同羅斯瑪一起現身。羅斯瑪出庭時全盤否認有罪，並要求保外候審。然而，控方反對羅斯瑪保外候審，並建議若真的要執行，要羅斯瑪繳交1000萬令吉（約新台幣7432萬元）保釋金，並交出國際護照。

辯方則要求將保釋金減至25萬令吉（約新台幣186萬元），理由是其護照早已被當局沒收，又指同樣身陷貪污官司受審的納吉，被指控涉貪金額達到26億令吉（約新台幣193億元），但其保釋金不過才350萬令吉（約新台幣2600萬元），要求調低羅斯瑪保釋金，雙方最終定出200萬令吉（約新台幣1486萬元）。

馬來西亞反貪會昨天第三度傳喚羅斯瑪錄取口供後，隨後將她逮捕，並援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA）將她以洗錢在內等17項罪名起訴，先前媒體盛傳馬來西亞政府近期將以20項罪名指控羅斯瑪洗黑錢，其中包括挪用「一馬發展公司」（1MDB）旗下的SRC國際公司資金，從美國購買價值高達100萬令吉（約新台幣743萬元）的抗衰老產品。