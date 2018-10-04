若川普沒當選總統 普丁：無法得知俄羅斯變好或變壞

俄國總統普丁表示，無法得知川普若沒當選總統，俄國情況會變好或變壞。（資料照，路透）

2018-10-04 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕川普就任美國總統後的美俄關係，一直是國際社會討論的焦點，近日俄國總統普丁表示，美國在許多層面有力量、有優勢，是俄羅斯天然的合作夥伴，然而，無法得知如果川普沒有贏得2016美國總統選舉，如今俄國情況是變好還是變壞，因為政治中沒有「如果」。

普丁近日出席莫斯科的「俄羅斯能源周國際論壇」，針對有關美俄關係的提問，普丁指出，美國是一個強大的國家，在許多層面領導世界，「我們認為美國在許多議題上，是我們的天然合作夥伴，包含安全、防止核擴散、反恐、以及環境解決方案。」

普丁指出，倘若川普在2016年美國總統選舉沒當選，他無法得知俄國的情況會變好或是變壞，因為在政治上沒有「如果」。普丁還強調，會繼續和當前的美國政府合作，還希望能夠影響川普簽署美國已經退出的巴黎氣候協議。他也同意美國政府批評國際油價上看每桶100美元實在過高的說法，但也表示，是因為美國對伊朗的經濟制裁，才造成了油價的波動。

普丁還希望，關於俄國在2016年干預美國總統選舉的「胡鬧」指控，能夠很快被擱置，並期望川普能恢復「美國政治的內部平衡」。