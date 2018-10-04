印度少女逃過集體性侵 卻被人吊死樹上

2018-10-04 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦（Uttar Pradesh）邁恩普里縣（Mainpuri district）一名少年阿夫尼許（Avnish Yadav）向警方表示，其15歲的妹妹雅達芙（Suvita Yadav）2日在返家途中，遭3名少年追趕，且對方試圖性侵她，最後因雅達芙奮力抵抗，而被他們用圍巾吊死。

綜合外媒報導，2日11時許，雅達芙在參加完印度聖雄甘地年度誕辰慶祝活動後，於返家途中碰上3名少年，並遭到追趕。雅達芙的叫聲，驚動了當時在附近農場工作的阿夫尼許，但當他尋聲趕到現場時，已發現妹妹被人吊在樹上，儘管他試圖上前搶救，卻被徘徊附近的那3名少年圍毆痛打。

報導指出，阿夫尼許向他們警方宣稱有3名少年企圖性侵他妹妹，且當妹妹被吊死後，他便叫其他村民來抓住這3名少年，事後警方依阿夫尼許的說詞，逮捕了旭凡（Shivam Yadav）、曼格爾（Mangal Yadav）和維卡斯（Vikas Kumar Yadav ）等嫌犯。

警方透露，雅達芙的驗屍報告顯示她是吊死的，並無遭到性侵的痕跡；且據悉，雅達芙與旭凡相識，且兩人過去幾個月疑似有段情。

一名高階官員則表示，整起案子除雅達芙和旭凡關係不單純外，阿夫尼許的說詞也疑點重重，因此不排除有自殺或「名譽殺人」（honour killing）的可能性。目前全案尚在偵辦中。