憂美國社會分裂... 《紐時》作家：瀕臨內戰邊緣！

專欄作家佛里曼最近撰稿認為，美國正面臨1861年內戰以來，最激烈的社會衝突。圖為美國總統川普。（法新社）

2018-10-04 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國社會正在分裂中？《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）最近撰稿認為，美國正面臨1861年內戰以來，最激烈的社會衝突，雖然生活看起來比較幸福，但卻走向更廣泛的分裂，如果現在不正視此問題，美國絕對會走上內戰一途。

佛里曼2日以「國家陷入嚴重分裂，雙方都視彼此為敵」為題撰文，引述共和黨參議員佛萊克（Jeff Flake）的談話，認為「部落主義正在破壞我們（美國），它正在撕裂我們的國家，正常人不可能坐視。」

他認為，目前美國的分裂，已遠超過越戰、民權主義運動時期，在越戰、民權運動時期造成的裂痕可以修補，是因為「成長中的中產階級、冷戰以及心智健全的共和黨」3個因素，當時人人都自認中產階級，且美蘇冷戰也讓美國人團結，華府各黨也都能在議題上做出妥協。

佛里曼提到，21世紀後美國中產階級消失，沒有能凝聚人心的敵人，另外共和黨也開始迷失方向。他強調，美國以從黨派主義，轉成無法忍受一絲妥協的部族主義，並擔心不只是共和黨，民主黨人一旦掌握權力，也可能有狀況。