范冰冰被捕細節疑曝光！花900萬找「小神仙」算命遭押走

中國女星范冰冰被踢爆涉嫌利用「陰陽合約」逃稅後，昨（3日）官方報告出爐，遭中國重罰人民幣8.83億元（約新台幣40億元）。（圖擷取自微博）

2018-10-04 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國女星范冰冰被踢爆涉嫌利用「陰陽合約」逃稅後，昨（3日）官方報告出爐，遭中國重罰人民幣8.83億元（約新台幣40億元）。有網友爆料范冰冰被逮捕的細節，稱范冰冰在找人算命時遭到中國官方逮捕，被戴上頭套押走。

綜合媒體報導，微博知名體育博主「辣筆小球」4日表示，范冰冰是在江蘇南京德基20樓的普慈堂被抓，普慈堂是一個算命場所，算命人名叫沈愛栩，綽號「小神仙」，他出生於1997年，江蘇鹽城人，據傳他的算命非常靈驗，找他算命甚至還要排隊。范冰冰在德基老闆吳鐵軍的安排下，花費200萬元人民幣（約896萬元台幣）找「小神仙」算命。

「辣筆小球」指出，本次逮捕行動是北京警察主導、南京警察協助，警察從20樓給范冰冰戴上頭套後，直接搭電梯至停車場。警方也一起被捕的還有「小神仙」沈愛栩和德基老闆吳鐵軍。范冰冰被抓獲後，南京警察直接開車押到北京，途中范冰冰想上廁所，南京警察還特地提前清場位在休息區的廁所，才讓范冰冰去。直到補稅金額達成一致前，范冰冰一直被羈押在北京。

報導提到，「辣筆小球」的帳號使用者為一名叫仇子明的男子，1982年出生在江蘇南京，他是中國媒體《經濟觀察報》駐上海記者，網路的名稱有「辣筆小球」、「白衣渡江」等，曾經常其活躍於微博，擅長「人肉搜索」。