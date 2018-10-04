英男喝醉爬垃圾桶 被當垃圾「回收」而慘死

2018-10-04 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕英國巽德蘭市（Sunderland）一名28歲男子麥拉倫（James 'Jay' McLaren），在去年12月22日晚間，喝個爛醉後爬到市區一觸回收場的垃圾桶上，不小心就被清潔人員當成真的垃圾「處理」而慘死在垃圾堆中。

綜合外媒報導，昨（4）日當地法院進行該案的聽證程序，據指出，麥拉倫當時與足球隊友外出喝酒，卻到隔日都無返家，他的家人報警。家屬透過手機定位，發現麥拉倫手機最後的開機地點，是在一處垃圾處理場附近，因此向場方要求尋人，後經場方宣稱清空500萬箱垃圾的協尋下，最終在平安夜晚上9時許，於垃圾堆中發現麥拉倫已冰冷的遺體。

調查透露，死者當時喝醉爬上市區垃圾桶後不久，碰上回收公司清運垃圾桶的作業時間，因此就被當作「垃圾」倒進垃圾車中，載到垃圾處理場。而清潔人員在法庭上解釋，當時並沒有發現垃圾桶內或附近有任何人。

對於案情，死者家屬不僅無意責怪回收公司，更在法庭上握著當晚值班清潔人員的手表示，希望這件事不會影響到你們往後的人生；他們也說：「我們僅希望麥拉倫的死並非徒然，沒有任何家庭需經歷這一切。」

且家屬也向協助員警表示，你們是英國最好的警隊。

據麥拉倫驗屍報告顯示，死者當天酒測值高達標準值的3倍，而他因身上兩側肋骨多處骨折且頭骨碎裂，造成大腦出血才死亡。