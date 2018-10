《上帝粒子》作者、 96歲諾貝爾獎得主萊德曼驚傳逝世

1988年諾貝爾物理學獎得主、曾預言「上帝粒子」存在的萊德曼博士,當地時間3日(週三)驚傳於一間養老院逝世。(美聯社)

2018-10-04 11:26

〔即時新聞/綜合報導〕1988年諾貝爾物理學獎得主、曾預言「上帝粒子」存在的萊德曼(Leon Lederman)博士,當地時間3日(週三)驚傳於一間養老院逝世,享耆壽96歲。

綜合媒體報導,與萊德曼結縭37載的妻子艾倫(Ellen Carr Lederman)透露,丈夫已於愛達荷州雷克斯堡市的養老院逝世。艾倫表示,「萊德曼真正喜歡的是人們,試圖去教育、幫助他們了解在科學方面所作的努力」,不過她坦言,丈夫近年患有部分記憶喪失的問題,且越來越嚴重。

報導指出,萊德曼與施瓦茨(Melvin Schwartz)、施泰因貝格爾(Jack Steinberger)等人因發現次原子粒子「μ微中子」,於1988年獲頒諾貝爾物理學獎。萊德曼3年後用獲得的獎金,買下位於愛達荷州德里基斯一棟度假小屋,直至2011年才完全搬遷至當地定居,並於2015年以76.5萬美元(約新台幣2354萬元)出售獎座,作為醫藥與長照費用。

報導提到,萊德曼在1978至1989年間,任職於芝加哥大學主持的費米國家加速器實驗室(Fermi National Accelerator Laboratory),熱愛分享科學研究成果的他,被視為學界巨擘,還曾與人合著出版《上帝粒子:假如宇宙是答案,究竟什麼是問題?》(The God Particle:If the Universe Is the Answer, What Is the Question?),預言此種比原子還小的粒子確實存在,後來也被威力強大的粒子碰撞器予以證實。

報導提及,芝大教授特納(Michael Turner)聽聞萊德曼的死訊,也發布聲明悼念緬懷,「他對於自然界的基本力與粒子的理解方面貢獻卓著」,並盛讚其為科學教育的領銜者。目前的實驗室主任拉克亞(Nigel Lockyer)則說,「感謝他提出的科學願景,讓實驗室得以保持技術前沿地位長達40多年的時間」。