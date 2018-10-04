《上帝粒子》作者、 96歲諾貝爾獎得主萊德曼驚傳逝世

1988年諾貝爾物理學獎得主、曾預言「上帝粒子」存在的萊德曼博士，當地時間3日（週三）驚傳於一間養老院逝世。（美聯社）

2018-10-04 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕1988年諾貝爾物理學獎得主、曾預言「上帝粒子」存在的萊德曼（Leon Lederman）博士，當地時間3日（週三）驚傳於一間養老院逝世，享耆壽96歲。

綜合媒體報導，與萊德曼結縭37載的妻子艾倫（Ellen Carr Lederman）透露，丈夫已於愛達荷州雷克斯堡市的養老院逝世。艾倫表示，「萊德曼真正喜歡的是人們，試圖去教育、幫助他們了解在科學方面所作的努力」，不過她坦言，丈夫近年患有部分記憶喪失的問題，且越來越嚴重。

報導指出，萊德曼與施瓦茨（Melvin Schwartz）、施泰因貝格爾（Jack Steinberger）等人因發現次原子粒子「μ微中子」，於1988年獲頒諾貝爾物理學獎。萊德曼3年後用獲得的獎金，買下位於愛達荷州德里基斯一棟度假小屋，直至2011年才完全搬遷至當地定居，並於2015年以76.5萬美元（約新台幣2354萬元）出售獎座，作為醫藥與長照費用。

報導提到，萊德曼在1978至1989年間，任職於芝加哥大學主持的費米國家加速器實驗室（Fermi National Accelerator Laboratory），熱愛分享科學研究成果的他，被視為學界巨擘，還曾與人合著出版《上帝粒子：假如宇宙是答案，究竟什麼是問題？》（The God Particle:If the Universe Is the Answer, What Is the Question?），預言此種比原子還小的粒子確實存在，後來也被威力強大的粒子碰撞器予以證實。

報導提及，芝大教授特納（Michael Turner）聽聞萊德曼的死訊，也發布聲明悼念緬懷，「他對於自然界的基本力與粒子的理解方面貢獻卓著」，並盛讚其為科學教育的領銜者。目前的實驗室主任拉克亞（Nigel Lockyer）則說，「感謝他提出的科學願景，讓實驗室得以保持技術前沿地位長達40多年的時間」。