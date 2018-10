遭控「強暴美國女模」 C羅否認：違背個人信念

2018-10-04 09:59

〔即時新聞/綜合報導〕1名曾是模特兒的美國女子近期控告葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo),在2009年於拉斯維加斯一家飯店對她進行性侵,美國拉斯維加斯警方宣布將重啟調查,今日C羅正式否認,說自己問心無愧,還說「強暴是惡劣罪行,與我的為人和我的信念背道而馳」。

目前在義大利甲級聯賽足球隊伍祖文特斯(Juventus)擔任前鋒的世界足球巨星羅納度(Cristiano Ronaldo)在推特用葡萄牙文和英文說:「我堅決否認針對我的指控。」,羅納度表示,雖然他急於澄清名聲,但他拒絕替想利用他來拉抬自己身價的人在媒體上炒作新聞。

來自美國拉斯維加斯的34歲模特兒梅約加(Kathryn Mayorga)9月27日向內華達州地區法院遞交32頁訴狀,指控羅納度2009年6月13日強暴她。梅約加的律師團表示遞交訴狀後,羅納度有20天時間提出回應。

梅約加的律師團今天在記者會上表示,強暴事件對梅約加造成嚴重心理和情緒創傷,為了避免媒體關注,她目前已離開拉斯維加斯。梅約加也沒有出席今天的記者會。律師團也指出,他們正在考慮是否公布包括警方報告、就診紀錄以及庭外和解協議等案情相關文件,其中庭外和解協議內含一份保密協定。。

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.