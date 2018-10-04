好有愛！醫生圓小男童的心願 這張照片融化網友...

精神外科醫生丹尼爾幫病患的泰迪熊動手術。（圖擷自@pdmcneely推特）

2018-10-04 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕日前加拿大哈利法克斯的精神外科醫生丹尼爾（Daniel McNeely）竟幫一隻泰迪熊娃娃戴上氧氣罩，動起手術來！原來是因為一名8歲的病童請求醫生救救他最心愛的泰迪熊。

綜合外媒報導，這名8歲的小男童傑克森（Jackson McKie）腦部中有囊腫，更患有腦積水等慢性病，須經手術將分流器安裝在傑克森腦中，幫助他的腦部排出液體並釋放壓力，他在動手術前詢問丹尼爾可不可以幫他腋下撕裂開的泰迪熊做縫合手術。

丹尼爾收到傑克森的請求過後，真的為泰迪熊戴上氧氣罩、放上手術檯，並用針和剪刀將泰迪熊縫合，他在推特上說：「病人問我是否可以在他手術前修好泰迪熊，我怎麼能說不？」這幾張照片在網上融化大批網友，紛紛讚揚醫生的舉動。

丹尼爾表示，他對小熊的縫合手術缺乏經驗，但他相當自豪「兩個手術都相當成功」！網友在推特貼文底下回應「醫生真的做得很棒」、「這是世界上最溫暖的事」、「小男孩一定會很開心」；據了解傑克森和小熊已返回家中休養，恢復狀況良好，丹尼爾表示，很開心大家對他所做事產生共鳴且喜歡這個舉動。