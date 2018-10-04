傾國力打壓！ 訪台瑞典記者揭中國抹黑桂民海內幕

2018-10-04 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港銅鑼灣書商，瑞典公民桂民海今年初遭中國秘密逮捕，至今仍未獲得自由，外媒引述一名目前在台採訪的瑞典記者說法，指中國當局近期耗費大量資源，持續在瑞典境內大舉放送謠言，企圖詆毀桂的聲譽。

根據美國《自由亞洲電台》報導，長期關注桂民海案的瑞典自由記者悠野（Jojje Olsson）過往針對桂民海案進行深入調查，發現中國駐瑞典大使館從今年6月起大舉在瑞典境內散播桂民海的壞話，涉及的組織總數超過50個，其中包括瑞典記者組織、公民團體、媒體、政治人物及宗教中心。

針對中國抹黑桂民海的大批謠言，悠野舉其中一例指出，中國單方面稱桂民海聯合3名瑞典教授與哥德堡大學合作，招收更多中國留學生赴瑞典實習以詐財，最終導致2名中國留學生花光盤纏後失去住所，連學業都未完成就先後自殺。

經悠野調查，實情與中國當局散播的謠言天差地遠，指桂民海在計畫中根本不具有管理財務的法律權力，且中國口中「錢被騙光而自殺的2名學生」，其中1人自殺原因與錢毫無關係，而另1人根本不是自殺死亡，而是因事故身亡。

悠野認為，桂民海遭中國秘密逮捕後無理由地被長期關押，在過去數月內已引起瑞典方面不滿，而中國之所以大費周章向瑞典社會造謠桂的負面消息，正是為了降低瑞典境內支持桂民海的聲音，塑造騙子、無道德的形象，以合理化中國非法關押的舉動。