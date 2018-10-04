美前軍官建議：美台成立「中太平洋人道救災部隊」增進交流

美國前軍官、外交官紐舍曼（Grant Newsham）建議，美方可以推動台美「中太平洋人道援助與災難救助部隊」，增進雙方軍方交流。（資料照）

2018-10-04 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國威脅，台灣持續發展軍備自衛能力，美國前軍官、外交官紐舍曼（Grant Newsham）建議，美方可以推動台美「中太平洋人道援助與災難救助部隊」，增進雙方軍方交流。

紐舍曼在智庫刊物《全球台灣簡報》（Global Taiwan Brief）撰文指出，台灣總統蔡英文希望台灣軍隊成為一個受人尊敬的職業，他以美國前總統雷根為例，雷根時代之前，從軍對美國人而言並不值得驕傲，而雷根採取多項措施，扭轉軍方形象，關鍵在於投入資源。而台灣對軍職的重新認同，他認為相較於雷根時代而言，挑戰其實比較小。

紐舍曼還建議，除了台灣自身努力，美國也可以協助台灣軍人與其他國家進行交流，像是可以由美國印太司令部（USINDOPACOM，原美軍太平洋司令部PACOM）與美國國防部一同推動美台聯合「中太平洋人道援助與災難救助部隊」（Joint US-Taiwan “Central Pacific Humanitarian Assistance Disaster Relief Force”）。

他認為，藉由規劃、演練並應對真實世界發生的人道主義救援及災難救助行動，讓台美雙方的兩棲部隊有所接觸，並邀請日本及澳洲參與，如此一來可讓台灣人員增加與國際社會的接觸。