美國南卡羅來納州爆發槍擊 7警中彈1殉職

美國南卡羅來納州（South Carolina）佛羅倫斯市（Florence）在當地時間3日下午5時許發生槍擊事件，7名執法人員、1名平民中槍，其中1名警察傷重殉職。（美聯社）

2018-10-04 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅來納州（South Carolina）佛羅倫斯市（Florence）在當地時間3日下午5時許發生槍擊事件，共8人中槍，包含7名執法人員和1名平民，其中1名警察傷重殉職，目前嫌犯已經被警方逮捕。

綜合媒體報導，事件發生在當地時間3日下午5時左右，一處名為「復古地區」（Vintage Place）的住宅區，槍擊事件造成4名佛羅倫斯郡警長辦公室警察、3名市警，以及1名20歲平民中槍，其中1名警察受重傷殉職。

佛羅倫斯郡緊急事故管理部門（Florence County Emergency Management Department）在當地時間6時左右在推特上表示，槍擊事件已結束，嫌犯已被逮捕，請民眾勿前往復古地區，因為警方仍在進行犯罪調查。

警方表示，執法人員合法進入復古地區一處價值百萬美元的民宅內搜索，最初3名警員遭到槍手射擊受傷，隨後增援的4名警員也遭到射擊。有消息指出，槍手挾持多名兒童，與警方對峙約2小時，最後警方成功逮捕槍手。

美國總統川普也在推特上發文，向佛羅倫斯警局慰問。