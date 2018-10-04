老外微信群聊瑞典事件 罵中國人「Chink」遭警方調查

2名外國籍男子最近在微信群組上，與群組中幾名中國人爭論中國與瑞典的事件，因為使用有爭議性的Chink一詞，雙方爆發言語衝突，深圳警方目前已介入調查。（路透資料照）

2018-10-04 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕2名外國籍男子最近在一個88人規模的微信群組上，與群組中幾名中國人爭論中國與瑞典的事件，因為使用有爭議性的Chink一詞，雙方爆發言語衝突，深圳警方目前已介入調查。

綜合媒體報導，該外籍男子在微信群組中與中與人爭執近期中國與瑞典之間的糾紛，並使用「Chink」一詞，群組內就有中國人抗議，這詞彙涉嫌種族歧視，稱在美國「用這樣的詞匯會遭逮捕」。接著雙方用英文互罵，一名外國人說，中國人是懦夫，當年日本人才能毫不費力地在南京燒殺姦淫。

「Chink」原意為小縫隙，通常指中國人小而斜的眼睛，被視為一個種族性的污辱用語，有時會翻譯為「中國佬」。

深圳警方表示，對於這2名外國人的汙辱中國行為已介入，目前正在處理中，相關處理結果將會發布公告。

《南華早報》報導，香港大學法學教授傅華伶表示，通常在社群網路上的言論，不會在中國招致刑事訴訟，除非是批評中國政府。傅華伶也說，中國新法律表明加強對民眾言論審查，這個例子就顯示中國大幅收緊言論管制的趨勢。