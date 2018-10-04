蓖麻毒素可疑信件寄川普 傳猶他州男子遭拘留

2018-10-04 05:28

〔中央社〕美國當局針對寄給五角大廈和總統川普的郵件疑似內含蓖麻毒素（ricin）展開調查。據報導，猶他州洛根一名男子今天遭到拘留。

猶他州鹽湖城主要報紙「鹽湖論壇報」（Salt Lake Tribune）在引述當地警方的報導中指出，這名男子的身分未被揭露。

聯邦調查局（FBI）駐鹽湖城（Salt Lake City）官員要路透社參閱提供當地媒體的聲明，內容表示，FBI正在洛根（Logan）調查「潛在危險化學品」。

洛根距鹽湖城約106公里。