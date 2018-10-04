流亡美國伊斯蘭教士 住所傳可疑持械入侵者

2018-10-04 03:28

〔中央社〕流亡美國伊斯蘭教士葛蘭的發言人表示，葛蘭位在賓夕法尼亞州宅院的警衛今天對一名可疑持械入侵者開槍。報警後，賓州警方到場調查。土耳其當局指控葛蘭策動2016年流產政變。

葛蘭（Fethullah Gulen）的媒體顧問艾斯蘭段（Alp Aslandogan）告訴路透社，入侵者試圖進入葛蘭宅院大門，遭警衛開槍示警後逃離，未傳有人受傷或被捕。

艾斯蘭段說：「只開一槍，那個人就消失了。對我們而言，這起事件已經結束。」

葛蘭當時在宅院的住所內。

艾斯蘭段說：「他（指葛蘭）認為應該通知當局，所有人應充分配合調查，以釐清這起事件。」

當地記者上傳的照片中可看到位在波科諾山區（Pocono Mountains）賽勒斯堡（Saylorsburg）的宅院周遭停放多部賓州警車。

警方不久之後離開，沒有回應置評要求。地方電視台WNEP報導，警方仍在搜尋上述可疑入侵者。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和土耳其政府指控葛蘭策劃2016年7月的失敗政變，葛蘭否認指控。

上述宅院由身穿制服的私人保全巡邏，包括持手槍的保全。

艾爾段一再要求美國將葛蘭引渡，導致這兩個北大西洋公約組織（NATO）盟國關係緊繃。華府要求安卡拉就葛蘭參與上述政變的指控提出更具說服力證據。

美國福音派牧師布朗森（Andrew Brunson）遭土耳其當局指控與庫德族好戰分子和葛蘭的支持者有關連而遭扣押。布朗森否認指控。事件已成美、土外交衝突持續惡化的關鍵，並導致美國祭出制裁。