天主教會性虐疑雲中 教宗主持主教會議開幕

2018-10-04 01:44

〔中央社〕羅馬天主教會捲入性侵危機之際，天主教教宗方濟各今天為世界主教會議揭幕，他呼籲主教們不要「因為我們的缺點、錯誤和罪」而扼殺了下一代的信仰。

教會承受來自世界各地性侵醜聞的巨大壓力，促使美國費城大主教查普特（Charles Chaput）發聲，呼籲梵蒂岡取消這場以年輕人為主題的主教會議，專注準備另一場主旨在防治性侵的主教會議。

美國新澤西州紐瓦克（Newark）大主教杜賓（Joseph Tobin）留下為性侵醜聞善後；荷蘭登波希（Den Bosch）主教穆查爾茲（Robert Mutsaerts）則說主教會議缺乏可信度，抵制不參加 。

來自世界各地超過250名主教出席這場長達一個月的會議，約40名年輕人受邀以觀察員身分與會。

2名來自中國的主教與會，是中梵上月簽署歷史性協議，改善雙邊關係後，首次有中國主教參加主教會議。教宗方濟各（Pope Francis）為聖伯多祿廣場上萬人主持彌撒時，提到中國主教與會，群眾中爆出掌聲。

主教會議的正式主題是「年輕人、信仰和聖召辨別」，會議的背景卻隱隱浮現世界各地的性侵醜聞，許多人認為那會是討論會非正式議程的一部分。

主教會議將於10月28日結束。